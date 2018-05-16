酸丁守中「一校一公托」政策 柯P：亂開支票

2018-05-16 18:48

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲將公共托育政策視為任內重要社會福利政策，不過，公共化速度不如預期，提出補助私幼作為政策過渡期的配套措施，國民黨台北市長參選人丁守中曾批評，此舉無助減輕家長負擔，並提出「一校一公托」政策。對此，柯文哲今天（16日）於議會備詢時反酸丁守中，「亂開政策支票」。

丁守中受訪時聞言則回嗆柯，「那就換我來做做看，我做給你看」。

市議員高嘉瑜質詢時說，市府托育公共化速度不如預期，111學年度才能達到公共化的政策目標，反觀國民黨競爭對手丁守中提出「一校一公托」政策，保證每個公立學校都有公立幼兒園，家長托育不用抽籤、學童想念就有得念，同時也能讓閒置校舍得到充分運用、減少流浪教師。

柯文哲聞言，當場叫上教育局長曾燦金與社會局長許立民，要兩人上台「打槍丁守中」。曾燦金隨即也酸丁，「說比較快，要有方向規劃逐漸達到才可行拉。」

柯文哲還補充說，「政策我來執行比較快啦，我執行力比較強、比丁守中快」，丁守中沒做過不知道困難在哪，台北市的學校意見都很強，應該要透過獎勵學校、提供誘因方式推動政策，強迫很難成事；柯P更直言，「這是亂開支票」，有些地方可以這麼做、但有些不行。指丁守中一校一公托政策不可行。

反嗆柯P沒魄力 丁：換我來做做看

對此，丁守中回應，柯文哲又不是丁守中，怎麼知道做不到，「那就換我來做做看，我做給你看」！他更批柯P，台北市的學校是北市政府的，市長為何不能整合學校來推動學校來推動政策？是柯文哲不夠有魄力，缺乏強烈使命感所致。