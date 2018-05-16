柯綠分手操作棄保？綠議員關注是否選前召開雙城論壇

2018-05-16 17:43

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨將自提台北市長參選人，台北市長柯文哲未來會不會有空間，在國民黨市長參選人丁守中、民進黨參選人間操作棄保效應拚連任，民進黨議員有不同看法。有人認為，柯會激化與民進黨對戰，變成泛藍共主，企圖操作「棄丁保柯」；也有人判斷，丁守中的票至少有40％不會比連勝文更爛，柯只能寄望操作「棄姚保柯」。

北市議員李建昌認為，柯文哲會激化跟民進黨對戰，可能會操作「棄丁保柯」，成為泛藍代表人，因為得到親民黨、民國黨、部分國民黨議員支持，也會透過人脈關係對中國國台辦表達「穩定訊息溝通」，希望獲得中方奧援出招協助，達成「棄丁保柯」大戰略，說不定柯正在評估台北、上海雙城論壇10月召開。

李建昌認為，柯文哲的招數是把幾項選舉參數發揮到極致，如中國因素、與民進黨火花、操作議題讓年輕返鄉意願加強、刺激國民黨分裂矛盾或大支持，這跟抹不抹紅無關；因為丁守中並非國民黨各系統可接受人選，此外，柯可透過行政資源攏絡國民黨基層里長。

但北市議員梁文傑看法不同，認為民進黨禮讓柯的話，有一堆人不滿可能會寧願投給丁守中，所以希望民進黨提人將票拉回綠營，但民進黨提人、投入資源會拉走支持柯的綠色選民；此外，連勝文是國民黨最爛市長參選人，2014年觸底拿40％選票，但丁沒有連被討厭的東西，最少有40％選票，柯只能操作「棄姚保柯」，但他認為操作空間不大。

梁文傑酸說，柯文哲未來很適合當親民黨主席，親民黨不爽國民黨，所以這3年來在北市支持柯，柯身邊泛藍人士大概都是這個背景，因此柯所寄望藍軍就是親民黨支持者。

北市議員王世堅則說，柯文哲會繼續在統獨議題上裝死，操作成要超越意識形態的問題，民進黨絕對不會操作棄保，這也不是任何參選人可操作，是由選民自我認同決定；而柯沒別的路，只能操作「棄丁保柯」。