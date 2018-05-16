友柯議員憂丁守中漁翁得利「小雞踩死很多隻」

2018-05-16 17:21

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨宣布自提台北市長人選，過去被歸類為「友柯」台北市議員高嘉瑜，她受訪表示藍營選票恐會回流到國民黨市長參選人丁守中手裡，丁恐成為最大獲利者，可什麼事都不用作，等著吸藍營基本盤；她認為，最大敵人是國民黨，為了不讓國民黨漁翁得利，柯綠雙方可尋找對選舉有利的方式，盼不要演變為柯綠對決。

北市議員王威中坦言，過去主張民進黨跟柯文哲合作，現在一定會全力支持黨中央決定，他放下心裡一顆石頭，也不需要面對這尷尬的局面；而民進黨支持者過去幾個月分裂，相信會陸續歸隊，但他認為超級淺綠票將會流失，也認為之後柯與民進黨關係會更緊張，雙方攻擊砲火將會加劇，造成丁守中穩穩掌握回流的藍營選票。

北市議員林世宗則表示，當民進黨員，支持黨中央安排，盼黨中央就要提最強的、可以當選的母雞，不然小雞會被踩死很多隻，影響民進黨更劇是造成2020總統蔡英文連任上的極大困難；提出來的市長參選人如成了第2、3名，形同將市長寶座拱手讓給國民黨，如民進黨市長選情不幸7、8月拉不起來，最大期望則要阻止國民黨當選。

立委姚文智日前辦「機蛋大遊行」成了柯黑大聚會，但唯獨高嘉瑜、王威中、林世宗及議員初選落敗的議員黃向羣並未出席，四人也被柯粉評價為友柯議員。