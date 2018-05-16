準備下次選總統？柯文哲：11月24日開票後再煩惱

2018-05-16 16:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對新黨籍台北市議員陳彥伯指，如今民進黨確定自提人選，柯團隊不要落選後整個團隊都落選，乾脆現在就開始規劃競選總統藍圖，柯文哲秒回「我一定會當選！」

北市長柯文哲今赴議會備詢，市議員陳彥伯提到柯媽何瑞英日前受訪曾說，若民進黨禮讓，會欠總統蔡英文一輩子，現在民進黨確定自提人選，不禮讓了，也不會再欠蔡英文了，那2020年還會支持蔡英文競選連任嗎？柯文哲苦笑稱，已經回去跟媽媽講過，不要亂講話，替國家做事沒有誰欠誰，並替柯媽緩頰說，「媽媽是疼小孩，但我說拜託，你再說會扣分。」

陳彥伯進一步問，會不會準備下次總統大選？柯表示等到11月24日晚上投票結果出來再煩惱。

陳對此不滿說，應該要未雨綢繆啊！就像柯市府說要補助私幼，卻沒有做整到規劃，用錢砸錢，用追加減預算很聰明，明明就是因為今年選票年，但因為民眾受益，議會勉強可以接受，重點是最近很多議員都接到請託，希望可以進入公托，設備根本就不夠，市府說硬體設施都要花時間，軟體也是一直拖，「你這種態度還想選總統嗎？所有政見畫個大餅」。

陳彥伯狠酸，不要落選後整個團隊都落選，乾脆現在開始規劃競選總統藍圖？柯文哲對此秒回「我一定會當選啦！」陳彥伯反嗆是會當選總統嗎！柯僅「呵呵」乾笑兩聲，沒有回應。