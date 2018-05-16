縣長選戰提前開打？傅崐萁、劉曉玫 再為震災善款火爆互嗆

2018-05-16 16:49

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣議員劉曉玫今天（16日）在議會定期大會質詢時，續追0206震災善款用途，不斷大聲質疑，縣府用善款席開300桌辦感恩餐會，善款動支不透明，社會觀感不佳，要求傅崐萁說清楚；傅崐萁多次動怒回應，「絕沒有用善款，一切依法辦理，不要抹黑公務員，有問題就去提告」，雙方唇槍舌戰、互不相讓。

花蓮縣議會第18屆第7次定期大會今天開始縣政總質詢，已獲民進黨提名參選花蓮縣長的縣議員劉曉玫，一開始就批評花蓮縣政府，處理0206震災善款動支不夠透明，社會觀感很不好，縣長傅崐萁有必要對社會大眾說清楚。

她話鋒一轉批評，最近縣府使用善款辦300桌感恩餐會，而且只有縣長傅崐萁和將代表國民黨參選下屆縣長的立委徐榛蔚受邀，根本是造勢大會。

傅崐萁一聽，大聲反擊「不要再侮辱我們！」指劉曉玫一再扭曲事實，縣府從來沒有用善款來辦餐會，絕無不法；還嗆劉曉玫「如果有問題，歡迎去提告」，而不是用這種方式抹黑，也對處理震災備極辛勞的公務人員不公平。

縣府行研處長林金虎也怒氣沖沖，大喊花蓮遭遇震災，受到來自各方協助，縣府辦餐會感謝有功人員，一切都是依法辦理，不停反問「我們有錯嗎？錯在哪裡！」

劉曉玫質疑感恩餐會是否採限制性招標？林金虎則強調，「縣府沒有違法，沒有貪汙，也沒有圖利」，現場氣氛火爆。

劉曉玫不滿傅崐萁頻頻插話，佔用她的質詢時間，要求主席副議長張峻處理，最後主席請傅崐萁回座，才結束火爆質詢場面。

相關影音