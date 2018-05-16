民進黨北市自提人選！藍營：除非打假球 柯P將淪「第三」

台北市長選戰，民進黨決定與柯文哲分手，自提人選，國民黨內人士評估，除非這局民進黨「打假球」，否則最後勢必藍、綠歸隊，競選連任的台北市長柯文哲極可能淪為「第三」。（資料照）

2018-05-16 16:33

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨決定台北市長選舉啟動徵召程序，原本就期待三強競逐的國民黨雖然大表「出乎意料」，但仍難掩欣喜，評估除非這局民進黨「打假球」，否則最後勢必藍、綠歸隊，競選連任的台北市長柯文哲極可能淪為「第三」。

國民黨人士並分析，未來民進黨徵召人選後，要再與柯文哲合作的可能性已經很低，評估民進黨最可能且順理成章的人選應該就是立委姚文智，但「結局一樣都會是輸」。

這名人士指出，對國民黨而言，台北市長一役，綠營最強人選還是行政院長賴清德，而且先前外界民調顯示，賴清德支持度只有十幾趴的情況，應該是被低估，如果最後是推賴清德出馬，他有市政治理經驗，就會與推出姚文智的情況有極大差別，而且對選民的說服力更高，如果人選是姚文智，就只是「新人挑戰」。

這位人士還說，賴清德參選意願不高，除非蔡英文總統要把柯文哲、賴清德在2020大選前「交給國民黨一次殲滅」。

藍營人士表示，原本民進黨高層與柯文哲是「郎有情、妹有意」，沒想到最後卻走上「分手」的道路，完全出乎藍營意料之外。如果民進黨未來推出強棒人選，柯文哲就只剩下台北市府與網軍，柯文哲雖稱要挑戰一日雙塔，但可能剛從鼻頭角出發後，就會發現「前輪」（綠營支持者）與「後輪」（打台北市弊案）都已經不見，選舉結束時都還走不出北部。

黨內人士指出，國民黨會在台北市提出城市新願景，而且對丁守中很有信心，畢竟丁已經準備24年，而且昨天已經與前黨主席連戰見面，在黨內整合已有好的結果。