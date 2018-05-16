柯P：我支持兩岸一家親、討厭人家逼我講

2018-05-16 16:10

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲日前兩岸一家親說法引發爭議，並成為與民進黨分手的最後一根稻草。柯文哲今於北市議會備詢時再度被議員鍾小平詢及此事，柯當場回「我支持兩岸一家親 但討厭人家逼我講」；不過，是否承認九二共識？柯則表示「我對九二共識有疑慮」。

北市長柯文哲於雙城論壇返台時曾說兩岸一家親，說法惹議，柯日前上深綠電台再度說明造成民眾不悅表示歹勢；不過隨後市府又發聲明強調，是對自己的說法掀議道歉、並非針對「兩岸一家親」一事感到抱歉。

北市議員鍾小平今質詢時再度問柯的兩岸意識形態、是否支持兩岸一家親？柯當場回說，「我在心裡面想，但我討厭人家逼我講」；柯說，台灣在中國配偶有三十幾萬人，台灣有兩百多萬人在中國上學上班，很明顯的事實，兩岸民間交流兩岸是連結再一起。

鍾小平進一步詢問柯是否承認九二共識，柯回「對九二共識有疑慮，指九二共識只是一個標題，應該要先把內容講清楚」。

鍾進一步說明，九二共識為「一個中國各自表述」，詢問柯是贊成或反對？鍾並強調要為國民黨北市長參選人丁守中問清楚柯的兩岸立場，免得藍營選民被柯文哲「騙票」。

對此，柯僅答，自己也對中國解釋很多次，城市交流的階段實質交流比較重要。柯文哲並強調，「我基本上是白，我不是藍」，白的也可以爭取白的跟藍的票；「不要說騙票拉，兩岸一家親我是支持的，但我討厭人家逼我講。」