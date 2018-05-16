談王惠美選情 侯友宜：像吃彰化肉圓會「涮嘴」…

新北市副市長侯友宜（左），今到彰化縣為國民黨提名縣長參選人王惠美加油打氣，中午在彰化市吃「彰化肉圓」，用好吃和順口的口感，來形容王惠美的選情。（記者張聰秋攝）

2018-05-16 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底彰化縣長選舉，國民黨提名王惠美參選，新北市長參選人侯友宜今天前往彰化為王惠美站台，侯友宜以「彰化肉圓」來比擬選情，他說，王惠美的選情會越來越好，就像「彰化肉圓」料好、肉扎實，會讓人吃了「涮嘴」（台語「順口」），吃了還想再吃。

侯友宜今在彰化縣跑行程，為王惠美加油打氣，他在離開彰化縣前，因為喜歡「彰化肉圓」的口味，特別選了市區老店「正彰化肉圓」吃肉圓，滿足口腹之慾，在被媒體問到如何看王惠美的縣長選情時，侯友宜用肉圓口感做了比喻。

侯友宜說，王惠美為人實在、做事認真打拚，就像小孩般，會讓人越看越喜歡，他看好王惠美的選情會越來越好，好比「彰化肉圓」，肉扎實、外皮脆、內皮Q軟，「香噴噴、實實在在」。

侯友宜表示，「彰化肉圓」俗擱大碗，搭配免費的大骨湯，讓人吃了會滿意，彰化縣想進步想改變，就要選一個會做事情的人，像「彰化肉圓」一樣，為什麼會好吃，因為料實在、肉扎實，吃了順口還想再吃。