藍質疑私幼補助「買票政策」 柯P稱：政府推政策速度慢

2018-05-16 15:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府今年8月30日起，就讀3、4歲私幼生每人每學期補助1萬3660元，以追加預算辦理，所需經費1.32億元由台北市地方教育發展基金支應，市長柯文哲今下午赴市議會報告說明，但國民黨多位北市議員紛紛質疑，補助政策時間在選舉投票2個多月前才執行，有買票嫌疑、公然賄選，民進黨北市議員則不滿，私幼每個月學費動輒上萬元，市府補助每月換算才2千多元，根本不夠，要求持續增設公幼班級與人數。

國民黨市議員厲耿桂芳提出質疑，為什麼不在2、3年前推動（補助），若當時補助議員跟市民都會雙手支持，卻在這時候才提出來；柯文哲坦言，政府制定政策要花很長的時間，在去年時就有提出來，因為很多議員都反映抽不到公幼，家長打電話去抗議。

這番解釋，引來厲耿桂芳痛罵「柯市長你後知後覺」，這項政策在2個多月前推出，雖然是政策美意，卻是經過包裝的公開賄選，是政策買票，根本不是為了減輕家長負擔、減緩少子化的惡化。

柯文哲強調，去年就開始提出來，花了一段時間反覆討論，政策推出速度太慢，像是雙北1280元定期月票也花一年時間討論。

國民黨市議員吳世正也砲轟「政策錯亂」，很多議員早就主張，是你（指柯）拖拖拉拉，吳也批評柯文哲當時選舉提出政策公私幼達到7比3，現在卻是4比6，根本跳票，要求柯文哲道歉。對此柯文哲解釋，目標是7比3，因為沒辦法馬上達到，所以過渡期用補貼方式。

吳世正繼續大罵，跳票就是跳票，如此重大政策卻不早提出，當時有沒有說過敬老金是買票，所以要廢掉，柯文哲急著解釋，「政策要有邏輯」，但吳世正不理會繼續問「有說過嗎？有嗎？」，此時教育局長曾燦金出面緩頰說明，去年就有通過補助4歲，3歲會補助是因為議會的建議。

民進黨市議員王閔生則認為，中央提出補助直轄市2到5歲幼兒就讀準公共化幼兒園每人每月4500元，但北市補助私幼生，私幼一年是12個月、等於北市教育局一個月補助僅2千多元，根本不夠，他問中央明年開始補助，北市補助是否繼續執行？柯文哲表示，等到行政院發公文、辦說明會後，會提出因應。