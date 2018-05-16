不當跟蹤、騷擾最高可關3年 立院初審通過

跟蹤狂小心了！立法院內政委員會今初審通過跟蹤騷擾行為防制的相關草案。（資料照）

2018-05-16 16:06

〔記者林良昇／台北報導〕跟蹤狂小心了！立法院內政委員會今初審通過跟蹤騷擾行為防制的相關草案，未來若三讀通過、施行，跟蹤、騷擾等糾纏行為警方可核發「警告命令」，違者最高可罰10萬元，若仍持續糾纏不捨，被害人可向法院聲請「防制令」，違防制令者可處3年以下徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金。

立法院內政委員會今審查攸關糾纏、跟蹤、騷擾等相關行為防制，由行政院和朝野立委提出的「糾纏行為防制法草案」、「跟蹤騷擾防制法草案」，除法案名稱和少部分條文還有立委有不同意見，需送黨團協商外，其餘條文皆審查完竣，初審通過。

初審條文明定糾纏行為成立要件，為在無正當理由下，對特定人或其配偶、親屬等關係密切人反覆或持續進行跟蹤、監視、盯哨、電子通訊、追求等相類行為，使被害人心生不安，足以影響正常生活或其他社會活動。

初審條文明定，警察機關受理被害人報案後，於2個月內完成調查，若認定確實有糾纏行為，可對行為人處3萬元以下罰鍰，但情節輕微得免予處罰。

初審條文也明定，若在警察機關調查期間，被害人有再受糾纏行為之虞，警方得核發「警告命令」，禁止糾纏行為，若糾纏行為有急迫危險，警方也可逕行核發警告命令﹔警告命令有效期間為2個月，違反警告命令者，處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

初審條文參考家庭暴力防治法民事保護令制度，規定被害人得向法院聲請「防制令」，並考量糾纏行為和一般社交行為有時僅一線之隔，行為人可能一時執迷不悟，所以設計為讓公權力採「階段式介入」，行為人若在警方發出警告命令或處分後2年內再進行糾纏，被害人得向法院聲防制令。

初審條文明定，防制令有效期間為2年以下，可延長，每次延長期間為2年以下，而為了避免被害人因擔心報復等因素未聲請延長，警方得為了被害人利益聲請延長﹔違反防制令者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金。