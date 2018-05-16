舊制身障手冊重鑑換發爭議 衛福部：重鑑是權利非義務

對於煥發身障證明之重鑑，衛福部強調是權利而非義務。（記者鄭鴻達攝）

2018-05-16 17:10

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為因應新制身心障礙鑑定上路，民進黨立委劉建國要求衛福部兌現部長陳時中的承諾，針對領有永久效期身障手冊者不再強制重新鑑定，即可換發身障證明，因此要求相關單位應加速、從簡辦理，儘速公告實施；衛福部代表說明，重鑑是權利而非義務，是主張障礙狀況改變者，才需要重鑑。

劉建國今偕同台灣障礙者權益促進會理事長劉俊麟、聾人協會前理事長黃淑芬、聲評坊執行長陳逸群等身障團體代表，與衛福部社會及家庭署副署長祝健芳、照護司簡任技正陳青梅等官方代表，針對舊制身障手冊重鑑爭議召開記者會。

劉建國指出，針對領有舊制永久難以回復身心障礙手冊的民眾，衛福部要求須於2019年7月11日前強制重鑑，並換發身障證明，若未於此日期前完成者，身障的資格及福利將被取消，這對身障者是非常嚴重的傷害。

劉建國表示，陳時中在5月3日於立法院詢答時承諾，對於舊制領永久難以回復身障手冊者，重鑑將視為權利，不再強制要求重鑑，如今僅剩1年的期限，他要求相關單位的行政流程應該加速、從簡辦理，並盡速公告辦法。

祝健芳回應，原本沒有註記效期，也就是所謂永久效期身障手冊的民眾，會自2015年7月11日後，於4年內，逐步分批換發為身障證明，新證明依照「身心障礙者權益保障法」規定，一樣會註記有5年效期。

祝健芳接著說，首批換發證明者，最快於2010年7月10日到期，也將按照換證機制持續換發下去，而部長承諾的是指重鑑為障礙者權利而非義務，若障礙朋友認為5年下來障礙狀況有改變，或出現新的障礙類型，才需要至醫院重鑑。

祝健芳重申，對於原本就是領有永久難以回復身心障礙手冊的民眾，處理機制就是每5年換發身障證明，而在換發的過程也會伴隨需求評估，藉此對個案及其家庭導入真正服務，衛福部會加強宣導相關法制與概念。