請辭離開柯P團隊 李文英：手心手背都是肉

2018-05-16 16:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下午至議會進行總預算追加案報告，由於今上午民進黨選對會確定將自提人選，旋即傳出民進黨籍副秘書長李文英請辭消息，成藍營議員質詢焦點。

國民黨籍市議員戴錫欽點名民進黨籍副市長陳景峻、副秘書長李文英、民政局長藍世聰上台備詢；其中陳景峻請假。

戴錫欽提問李文英請辭理由，並問藍世聰、陳景峻是否跟進？李文英說，2013年跟著柯文哲一起打選戰勝選，加入市府並不是民進黨指派，但現在基於職場跟政治倫常，應該要請辭，手心手背都是肉，很難抉擇。

民政局長藍世聰則說，自己工作非常愉快，很多事情要做，柯市府是超越藍綠的團隊，用超越藍綠的思考，會繼續留下來。

至於陳景峻請假未出席，柯文哲一度疑惑低聲問「誒，陳景峻怎麼沒來」，並替陳緩頰指昨天得到的答案是會考慮一下，他認為陳是忠於工作的人，應該會留下來。戴錫欽回批，連陳景峻的動向都搞不清楚，還說「應該」。

戴錫欽又問柯，認為民進黨決定是否是理性思考的結果？柯文哲先是說政黨不是以勝負為考量，又說自己沒有閃爍，並指這結果也不是他要不要、或喜不喜歡，讓戴錫欽不滿批評柯文哲迴避問題，是不是覺得被「獵巫」？柯竟回，「還好啦，習慣了，都無所謂。」

柯文哲解釋，若常和他聊天，就知道他是個很隨便的人，對此戴錫欽「好心」提醒，柯應該是指隨性吧？柯文哲立刻接話說，「對啦，你用詞比較精準，是隨性」。

市議員汪志冰則問李文英，離開柯文哲市府，是否會加入民進黨市長候選人競選團隊，未來有可能站在對立面？李文英連聲強調不會這樣，還說自己有跟民進黨市議會總召李慶鋒說過，願當志工。

汪志冰直言，李文英身為副秘書長，應該是最了解整個市府運作的，要柯文哲小心。並問柯，是否認為現在局面丁守中會贏？柯表示，選舉當然會有輸贏，各自努力，投票那天就知道，但也坦言（民進黨自提）會讓選舉變得比較困難。

汪志冰譏問，柯是不是認為自己是無敵鐵金剛、萬獸之王？柯文哲笑回「我是柯Ｐ，不然也沒有更好方法。」汪酸指很替柯擔心，接下來會不會兵敗如山倒、樹倒猢猻散，「我不是說你（指民政局長藍世聰）是猢猻」，未來李文英站在民進黨市長候選人後面，藍世聰卻繼續留在柯團隊，兩軍對陣時，這真的是史上最妙畫面。

不過民進黨決定自提已經確定了，還是誠如前2天傳出來，到底是提誰，有沒有放水，有沒有打假球，大家拭目以待。