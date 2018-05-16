北市3、4歲私幼生9月起補助 柯文哲：2歲先觀望

2018-05-16 15:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕拉近公、私幼學費差距，台北市政府今年8月30日起，補助就讀私立幼兒園的4月幼兒每學期1萬3660元，在家長期待與各方壓力之下，北市府也加碼補助3歲私幼生每學期1萬3660元，追加預算1.32億元，台北市長柯文哲今日下午赴台北市議會進行報告並說明，柯文哲表示，沒抽到公幼常常讓家長抱怨，因讀私幼的學費差太多，所以家長有很強失落感，因此延伸到3歲，今年議會審查通過，明年就會循正常預算管道編列補助經費。

至於2歲是否補助，柯說，「我的態度還沒確定理論基礎前，先觀望」，2歲要不要唸幼兒園，教育學術還沒有定論，「革命分階段」，他的原則是分階段實施。

不過政府一旦補助之後，民間私立幼兒園的學費蠢蠢欲動，柯文哲提到，市府有5大凍漲作為，包括發公文給所有私幼、教育局把關查核、學費調漲要核備、園方開立收據以被稽查等，學費要漲就要市府教育局同意，但對於私幼教師薪資採取放寬態度，教師薪水要上升多少，由教育局跟私幼業者商量。

北市議員黃珊珊則提醒，補助有所謂退場機制，市府應清楚說明，拿掉補助市民來算帳，今年要選舉，現在大家爭取給錢，不給錢時怎麼辦呢？市府規劃公私幼達到7比3就不補助，要趕快講清楚說明白，否則到時候收不回，就像重陽敬老金，會沒完沒了。

對於黃珊珊的提醒，柯文哲連連點頭，表示「對、對、對」，他說，現在公私幼比是4比6，目標111學年度達到7比3，等於補助4年後不再進行補助，會把這個寫清楚，寫在預算書裡面。