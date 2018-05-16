民進黨北市將自提人選 姚文智：3號先發可以取勝

2018-05-16 14:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨選對會今決定2018台北市長選戰將啟動徵召程序自提人選，有意爭取黨內提名台北市長的民進黨立委姚文智下午受訪時表示，他就像步出牛棚、正前往投手丘的選手，雖然整個團隊有5個先發，但看民進黨的隊形、佈局，他認為身為3號先發的自己可以取勝，選對會決定也代表他的努力獲得肯定；姚還自比為洛杉磯天使隊的日籍投手大谷翔平，意指即便練習賽表現不佳，上場還是能虎虎生風。

民進黨選對會今上午召開會議討論台北市長提名事宜，民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，選對會建議黨主席蔡英文啟動徵召程序，其他政黨候選人不在民進黨徵召範圍內，若要接受民進黨徵召，就要加入民進黨。

對此持續爭取黨內提名台北市長的民進黨立委姚文智受訪時面露笑容表示，今天只是過了第一關，有信心在8月正式登記參選台北市長時能獲得提名；姚也說，台北市形成「三腳督」的局面（意及柯文哲、丁守中、民進黨）「只對柯文哲不利」，民進黨現在全面執政，在國會也有過半席次，是24年來首次在國會過半的情況下有機會在台北市提名自己的候選人，民進黨不必妄自菲薄。

姚文智強調，選對會今天做出的決定，是經過1年來蒐集各方意見、討論後的結論，「我不認為有什麼變數」，選對會也不會把這樣的結論當兒戲，這是民進黨對台灣人民長期發展的責任。