鄭文燦：楊梅體育園區第一期建設 預計109年完工

2018-05-16 15:07

［記者謝武雄／桃園報導］楊梅體育園區第一期開發，預計6月發放徵收補償費，也完成「委託規劃設計暨監造技術服務案」招標案；楊梅籍市議員張火爐質詢時，除關心一期開發案相關設施外，也建議第二期規劃成影視園區，讓體育園區成為楊梅民眾休閒運動好去處，市長鄭文燦表示，第一期預計109年完工，另市府會參酌議員建議，針對第二期使用方式進行研議。

鄭文燦表示，楊梅體育園區第二期面積約4.5公頃、第二期則為4公頃，第一、二期總經費約50億元，第一期開發已提報內政部核准相關程序，預計今6月發放徵收補償費，期間共舉辦4次公聽會、3次土地協議價購會議。

體育局長夏金興表示，楊梅體育園區主要設施包括跆拳道訓練中心、多功能運動暨體育展演中心、公園休憩運動設施級園區步道景觀綠地等，已提送中長程計畫向體育署申請約10億元補助款，預計年底動工。

「楊梅體育園區」預定地位於楊梅區台一線裕成路、瑞濱路、產業道路及三民路範圍內，為楊梅交流道旁，可連結新竹縣及中壢、新屋、平鎮等地，交通便利；第一期開發面積4.5公頃，工程經費約18.7億元，將設置兼具體育功能及展演中心的多功能體育館，包括桌球、撞球、舞蹈與技擊教室、體適能健身中心、兒童遊憩區及舞蹈體能館、游泳池、跆拳道訓練中心等，未來並可在此舉辦各種大型展演活動，完工後將成為南桃園地區重要的體育選手培訓基地、國際賽事舉辦的場所，預計109年完工。