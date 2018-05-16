民進黨徵召「自己人」 柯文哲抓頭「有什麼好回的！」

2018-05-16 14:28

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市長選舉民進黨與確定與柯文哲分手！民進黨選對會今上午討論台北市長選戰布局，會後民進黨發言人鄭運鵬轉述選對會決議，將自提北市長人選，選對會也建議黨主席蔡英文啟動徵召程序。

對此，北市長柯文哲今下午赴議會備詢時被媒體問及此事，僅回「有什麼好回答的」，每天做好自己的事就好了，做自己可以做的事。

柯今日下午被大批媒體包圍，被問及與民進黨「分手」一事、是否再赴民進黨溝通等問題，他頻頻抓頭、歪頭看媒體不語，面對追問時還說「有什麼好回的！」