「妳酒家女喔」！玉里鎮長為辱女性言論鞠躬道歉

2018-05-16 14:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕年底選戰將近，花蓮玉里鎮14日晚間一場里長餐會上，玉里鎮長龔文俊向國民黨玉里鎮黨部主委潘月霞勸酒時，突然冒出一句「妳酒家女喔」！讓隔壁里長拍桌大怒、批鎮長「不懂尊重女性」，當場惹哭女主委，現場氣氛陷入冰點！龔文俊今公開「90度鞠躬道歉」、並發表聲明，強調「深刻反省檢討」。

「懇請潘月霞女士寬諒」！龔文俊今在鎮公所「90度彎腰」鞠躬道歉，他說，隔天15日他在鎮公所秘書等幕僚陪同下，到潘月霞主委住處道歉，但「潘主委不在家」，他說，為表達深刻的反省，今天公開致歉，並強調對於任何職業都抱著平等態度，公所秘書黃羨喜也說，下午一行人又再去一次，潘仍避不見面「心情不好」。

當事人潘月霞今年3月接任國民黨玉里鎮黨部主委，也是年底花縣議員參選人，昨天不改態度，仍拒絕「被道歉」。潘還批「作秀」、「這是跟麥克風道歉嗎」？她說，自己服務處的大門隨時都敞開，「就是不歡迎龔文俊來」！

玉里鎮14日晚間的里長聯誼餐會中，受邀參加的現任國民黨玉里黨部主委也是議員參選人潘月霞，和大禹里里長張添富相鄰而坐。

據現場轉述，鎮長龔文俊到場致意時逐桌敬酒時，要潘月霞和里長互相敬酒「你就敬里長一杯嘛」！張添富說「已連續喝2、3天，今天不想再喝」、潘也說「不用了啦，我也常跟他喝啊」！龔文俊冒出一句「妳是酒家女喔」！讓潘月霞表情錯愕，張添富則站起來拍桌「你當鎮長怎麼可以公開污辱議員夫人、不尊重女性」？龔文俊雖當場緩頰「開玩笑」、不是故意的，但現場氣氛降到冰點，眾人也紛紛離席，潘月霞也當場落淚。

昨天15日，地方人士到潘月霞服務處為她加油、送鮮花及卡片，鼓勵她「別讓沒品的人影響你的身心靈」；而龔文俊侮辱女性事件，地方也議論紛紛，地方人士說，龔文俊講話比較快，常得罪人而不自知，當天大家又都喝多，講話「沒有經過大腦」，只能希望鎮長真的記取教訓。