學生團保由政府負擔盈虧 立法院初審通過

2018-05-16 14:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕過去幾年學生團體保險常因虧損而沒有廠商願意投標，立法院教育文化委員會今天初審通過「高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險條例草案」，教育部國教署長邱乾國表示，學生團體保險由政府負擔最終盈虧，保險公司就不會有成本虧損的狀況。

立法院教育及文化委員會今天初審通過「高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險條例草案」，在國民黨立委陳學聖堅持下，條文名稱保留，其他條文多按照學保原來規定辦理。

邱乾國表示，去年跟前年學保的招標流標了很多次才完成，這一年教育部花了很多時間跟金管會、保險公司公會討論，今年招標就比較順利，一次完成招標。今天初審通過的內容除了將學保制度從行政命令提升到法律位階，且未來保險公司不用再擔心盈虧問題；此外，未來會依照金融消費保護法，進行爭議調處，讓爭議處理更公開、制度化。

初審內容也包括，300多名65歲以上的補校學生，也能獲得政府三分之一補助。

根據初審通過的草案條文規定，教育部應設置學生團體保險專戶，保險公司承保如果有結餘，應繳入專戶，如果不足，則由專戶填補，專戶填補不足時，則由教育部編列預算填補，保險公司不負擔盈虧的責任。

在理賠爭議部分，根據初審通過的草案條文規定，理賠問題由教育部委託由金融消費者保護法設立的爭議處理機構辦理。

邱乾國說，除了保障消費者權益外，也讓爭議處理可以公開更制度化，不會讓保險公司商譽受損。

教育委員會召委鍾佳濱說，過去被稱為「學生平安保險」、未來將改稱「學生團體保險」，一直都以行政命令來運作，投保人數多、保費低、保障基本，對於保險公司來說，是比較沒有盈餘的業務，過去保險公司願意承保，是因為可以接觸、開拓客源，但近年來客源飽和，學生團體保險的理賠爭議多，因此認為應該有所改變。