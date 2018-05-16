分手後卻未公布人選 民進黨市議員：應儘快決定人選

2018-05-16 13:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會今做出台北市長自提人選，但未公布提誰參選，僅說將對中常會提出建議，啟動徵召程序，評估人選，確定「分手」台北市長柯文哲。多位民進黨北市議員表示，只要確定自提人選，就會傾全黨之力往前衝，不擔心民進黨在年底選戰被邊緣化。也有議員直言，除了姚文智也沒有其他人選了，希望黨中央能儘快把程序跑完，讓地方議員有所本，才知道如何打選戰。

民進黨北市議員李慶鋒說，選對會既然做了決定就往前走啊，有困難就克服，有機會就創造。李慶鋒認為，最終決定分手的關鍵在於合作關係穩不穩定，如果關係不是很穩定，大家也不能互相信任，加上經過幾個月各方意見陳述，選對會因此做出一個即使不夠完美但理性的決策，「沒有什麼決定是完美的」。

李慶鋒，如果自提的人選確定了，一定會傾全黨之力，一定會有一個基本盤的表現，選舉當然很辛苦，所以要有很強的母雞（指市長候選人），不過還要一段時間母雞才會出現。至於柯文哲若組柯家軍，和小黨合作？李慶鋒僅說，尊重，就是君子之爭，

市議員許淑華則說，她認為最後不禮讓的關鍵，是因為深綠支持者和黨之間有深厚革命情感， 在民進黨最辛苦的時候仍然不離不棄，所以現在對他們反彈的聲音不應該不去做處理，若是再禮讓，恐怕連基本盤可能會開不出來，加上也擔心柯文哲的外溢效應，不會因為禮讓他，票就回到綠的身上，所以就要去評估是不是有必要去禮讓。

由於市長柯文哲今早受訪時說，仍會秉持走中道的選戰策略，並稱「比藍綠更重要的是黑白、比統獨更重要的是是非」，對此，許淑華批評，要柯文哲不要再用這套騙選票了，4年前大家有共識認為柯應該要超越藍綠，所以挺他，但過去4年來，柯文哲有好好推動市政嗎？

許說，北市民的水準很高，是要看到你的政績，很多年輕人要看到是他們在北市生活的幸福，找得到工作、養小孩沒有那麼辛苦，但柯在這4年有解決嗎？

對於選對會表示將啟動徵召程序，許淑華直言「除了姚文智沒有其他人選了」，如果確定提自己人，就會有自己人的打法，這樣的局面就要往前衝，沒有回頭看的問題，希望黨中央快點確定人選，這樣北市議員才知道怎麼配合打選戰。

市議員王世堅也說，到現在還要啟動徵召程序，評估人選？不曉得到底還要徵詢誰，現在是蒼生問完了問鬼神嗎？啟動宮廟之旅嗎？既然黨已經展現十足意志，回應基層聲音，應該要更堅定一點，不要有任何想像空間，竟有人質疑是不是讓柯入黨來解套？不應該留下這種想像空間，讓有心人士見縫插針。