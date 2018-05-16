政院幼兒補助 月自付私幼學費4500元 私托業者月補6000元

行政院長賴清德16日出席「我國的少子女化對策—0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會。（記者黃耀徵攝）

2018-05-16 13:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天宣布政府推動準公共化教保服務，推動私立幼兒園公共化，未來送2-5歲的小孩至「準公共化幼兒園」，一般家庭每月自付額，第1與第2胎的每月學費約4500元、第3胎以上3500元、低收與中低收入家庭則免繳費，這項新制將自今年8月起在6都以外的15縣市施行，明年8月全面推動，到2022年預計可提供平價就學機會約44.8萬個名額。

另外，加入公共化的私立托嬰中心，一般家庭送交這些私托中心，將補助業者每月6000元，將自今年8月起施行 。

賴清德今天率政務委員林萬億等閣員召開「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，提出台灣少子女化因應對策及目標，在政策目標方面，將持續加速公共化、減輕家長負擔、改善人員薪資、穩定服務品質、提升幼兒入園率；政策原則上尊重家長選擇權、保障每個孩子都獲得尊重與照顧、無縫銜接。

行政院將擴大公共教保服務量，包括0-2歲公設民營托嬰中心、擴大2-5歲公共化共化供應量；另推動建置準公共化機制，包括與居家式托育（保母）、私立托嬰中心、私立幼兒園等合作。

擴大公共化教保服務量，2018年至2022年0-2歲的托育增加5280個名額；2017年至2022年2-5歲可增加6萬個名額（2017-2020年增設公共化幼兒園1247班，已完成設置地點規劃。2021-2022年將增設1000班，預定達到國小校校均有幼兒園。）配套措施方面，公幼採免繳學費、非營利園則降低家長分攤費用、低收與中低收入者則免費就讀。

有關私立托嬰中心的每月自付額，綜所稅率未達20%的一般家庭為7000元至1萬6000元；中低收入為5000元至1萬4000元；低收家庭約3000元到1萬2000元；第3胎以上子女，家長自付額再減1000元。