外傳劉德立訪巴拉圭救火 實為恭賀好友勝選

2018-05-16 12:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）昨在國會聽證會上點名巴拉圭可能成為下一個與台灣斷交的國家，更有立委今早爆料指出，外交部次長劉德立近日才親赴巴拉圭「救火」。外交部上午澄清表示，台巴邦誼穩固。

另據了解，劉德立5月初的確前往巴拉圭，不過是因為巴國大選甫落幕，劉德立為了恭賀好友阿布鐸（Mario Abdo Benítez）當選而前往。

盧比歐昨在國會聽證會中提及，巴拿馬與多明尼加先後與台灣斷交，他擔憂「巴拉圭可能成為下一個」。外交部今天上午回應說，我政府與巴拉圭邦誼穩固，各項雙邊及技術合作推動順利，敎育及文化交流亦相當密切，感謝美國友人的正義支持與關心。外交部也強調，中國持續挖我牆角，圖謀我友邦，造成東亞區域情勢不安，我政府也不會在北京壓力下低頭。

但國民黨立委江啟臣今天早上爆料指出，劉德立幾週前才到巴拉圭去救火，不過江也說，目前巴拉圭在外交部還屬於「黃燈」警告，並沒有前進到紅燈警戒。知情人士則指出「巴拉圭可說是綠燈」。

據了解，劉德立5月初的確前往巴國，是因巴拉圭於4月22日舉行大選，大選結束劉德立就聯繫對方，表示要親自前往向新當選的「好朋友」阿布鐸（Mario Abdo Benítez）道賀。

另外，我駐巴拉圭大使周麟近日屢新，於當地時間4月25日深夜抵達後，僅隔數小時，隔（26）日上午就向巴國總統卡提斯（Horacio Cartes）呈遞到任國書，是超乎一般外交慣例的特殊禮遇。巴拉圭與我國合作推動的「台巴工業科技大學」法案，也於本月上旬在巴拉圭參議院通過，將繼續交給眾議院審議。

台灣與巴拉圭建交至今超過60年，去年7月卡提斯才第三度來台，率領最高法院院長、外交部長、總統府秘書長、總統府政治顧問、衛生部長與工商部長等人進行國事訪問，總統蔡英文以隆重軍禮歡迎，卡提斯也是蔡政府執政後第二位訪台友邦元首。