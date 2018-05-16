WHA拒發台灣採訪證 民進黨：不應屈從中國政治壓力

2018-05-16 11:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對世界衛生大會（WHA）拒發採訪證給我國媒體一事，民進黨發言人鄭朝方今表示，世界衛生組織（WHO）的憲章宗旨是為全人類健康福祉所服務，不得因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會條件之差異，而有所區別；然而WHO卻屈從中國政治壓力，限制我國媒體採訪權，已違反自身標榜之普世人權及公平正義原則。

鄭朝方提到，國際記者聯盟也將致函相關機構表達抗議，要求尊重國際媒體記者採訪的權利，不應以國籍問題拒發採訪證，嚴正呼籲WHO懸崖勒馬，尊重並維護新聞採訪自由。