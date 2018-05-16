民進黨與柯P分手！北市長選戰月底前自提人選

2018-05-16 12:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會今上午召開會議討論台北市長提名事宜，拍板自行提名北市長人選，不再與台北市長柯文哲合作，同時啟動黨內徵召程序，據悉最快5月底前決定人選。民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，選對會建議黨主席蔡英文啟動徵召程序，其他政黨候選人不在民進黨徵召範圍內，若要接受民進黨徵召，就要加入民進黨。

選對會建議蔡英文主席啟動徵召 候選人需是民進黨籍

鄭運鵬會後轉述，選對會建議黨主席蔡英文啟動徵召程序，至於徵召人選，將待方案送中執會確認，隨即展開徵詢有意願者後，經選對會討論做成決定，報請中執會通過。

鄭運鵬並轉述選對會三點聲明。第一，選對會近來針對民進黨在台北市基層黨公職幹部，包括現任市議員、通過初選的市議員參選人、黨籍里長及市黨部執評委等進行座談。多數與會幹部認為民進黨應提出自己的市長候選人，讓中央與地方執政同步，貫徹對人民的改革承諾，實踐民進黨對首都的市政願景。

第二，2014年民進黨在野時，選擇與無黨籍的柯文哲市長合作，以在野大聯盟的形式，順利打敗國民黨，實現首都政黨輪替的艱難目標。如今，民進黨已在中央執政，並於國會過半，在改革進入最關鍵的時刻，民進黨應承擔更大的責任，選對會認為，未來的市長應當充分理解本黨目標，體現本黨價值，並與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想。

第三，基於上述評估，針對台北市長候選人徵召事宜，選對會將向主席提出建議，依「民主進步黨2018直轄市長暨縣市長提名特別條例」之規定，啟動徵召的程序，開始評估人選。

依據民進黨2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例規定，一旦確定為自提人選方案之後，選對會將徵詢各方推薦及有參選意願者，若僅有單一人選，選對會討論後即可提報中執會，若人選超過2人，選對會可進行協調並參酌民調，後由選對會討論人選，將建議人選提報中執會確認。