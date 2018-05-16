民進黨將自提人選？ 丁守中：綠白是政黨婚外情

2018-05-16 10:59

〔記者蕭婷方／台北報導〕今年北市長選舉民進黨與北市長柯文哲是否再度攜手合作，民進黨選對會今將公布。國民黨北市長參選人丁守中今被媒體問及此事表示，民進黨最不想要丁守中當選，綠營與柯只是在意識形態、理念上不合，「他們原來是政治上的聯姻、也是政黨婚外情，現在看清真相要分開與我無關，」現就全力衝刺爭取中間選民的認同。

丁強調，不管民進黨要不要自提人選、禮讓，或是策略性假提名、真投票，自己的對手只有柯文哲一人。他再度批柯，柯三年來市政建設太差、整天講幹話，民調也都一直下滑。