蔡總統就職2週年 民進黨民調：滿意度41.7％

民進黨副秘書長徐佳青主持「蔡英文總統就職2週年民調記者會」。（記者羅沛德攝）

2018-05-16 10:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今發表總統蔡英文就職兩週年民調記者會，蔡總統滿意度為41.7％，不滿意48.4％，不滿意高於滿意度；蔡總統支持度則為54.9％，不支持40％，支持度高於不支持。民進黨副秘書長徐佳青解釋，民眾對政府改革進度、幅度看法分歧，是造成蔡總統滿意度下滑原因，但不滿意度偏高，民進黨執政應當繼續努力。

蔡總統滿意度在政黨傾向分析，泛綠滿意67.8％，泛藍18％，中間選民26.1％。各年齡層分析，僅60歲以上民眾滿意度高於不滿意度，年輕族群20～29歲滿意度37％，不滿意度49.9％。

支持度部分，泛綠89.8％支持，泛藍2成支持，中間選民35.5％支持。各年齡層都為支持度高於不支持度，其中20～29歲年輕族群支持度高達69.9％、不支持度32.9％，30~39歲不支持度為各年齡層最高為46.3％，支持度則為48.4％。

民調也就蔡總統施政進行調查，顯示民眾最滿意蔡政府的政策，前3名為長照、年金，及托育托嬰，接續為加薪及調漲基本工資、國防安全、稅改、勞基法修法、新南向政策、興建社會住宅、處理不當黨產、天災危機處理、兩岸關係立場。

民調並詢問「有人說，現在是改革的關鍵階段，有人希望趕快改革，有人希望不要改革，雙方都不滿意，這就是蔡英文滿意度下滑的原因，請問您同不同意這種說法？」結果有53.3％同意，37.1％不同意。

調查也詢問「有人說，即使滿意度下滑，但政府改革的方向是對的，改革的腳步不能停，應該在平衡中繼續往前走，請問您同不同意這種說法？」結果有70.6％同意、不同意23.2％。

本次民調執行時間為2018年5月14日至15日，有效樣本 1020份，在95％的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1。訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式：依內政部公佈之2018年1月份人口統計資料加權性別、年齡、戶籍、教育程度。