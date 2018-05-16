育兒津貼將擴大發放到4歲 新增52.3萬人受益

行政院長賴清德今天（16日）出席「我國的少子女化對策—0～5歲幼兒教育及照顧篇」記者會。（記者黃耀徵攝）

2018-05-16 10:31

〔記者李欣芳／台北報導〕為解決台灣少子化的危機，行政院長賴清德今天宣布政府將擴大發放育兒津貼，政務委員林萬億說明，育兒津貼目前是只有0到2歲發放，並且限制父母有一方未就業，所得稅率在20％以下，現在要做放寬，排富門檻仍然存在，但擴大為0到4歲發放。

衛福部說明，育兒津貼請領條件，為所得稅率在20％以下，沒有領取育嬰留職停薪津貼，以及小朋友未接受公共或準公共化服務者。前2胎每月各發放2500元，第三胎再加碼補助，發放每月3500元。

賴揆今宣布 預定明年8月施行

0到2歲發放育兒津貼，受益人數由原來的14.3萬人，今年8月起將增加為26.6萬人，2到4歲再擴大發放部分，預定明年8月起施行，新增受益對象40萬人，因此這次擴大發放育兒津貼，將新增52.3萬人受益。

賴清德上午召開「我國的少子女化對策-0～5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，與會官員還包括行政院政務委員林萬億、國發會主委陳美伶、衛福部長陳時中、教育部長吳茂昆、主計長朱澤民、行政院發言人徐國勇出席。

目前0到2歲的育兒津貼訂有排富門檻，僅針對所得稅率在20％以下，包括父母有一方未就業的家庭自己帶小孩者發放。行政院這次規畫育兒津貼擴大發放，範圍為委由爺爺奶奶等親屬代為照顧小孩、未領取托育補助的雙薪或單親家庭，前2胎每月各發放2500元，第三胎再加碼補助，發放每月3500元。