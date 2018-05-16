柯文哲若連任失敗 柯建銘：一個時代的結束

2018-05-16 09:13

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨選對會今日將決定是否在台北市自提人選。立法院民進黨團總召柯建銘認為，應該是自提人選，現在討論再多都太晚了。若柯文哲因此落選，柯建銘表示，這就是一個時代的過去，無法複製陳水扁落選後直攻總統的模式。

柯建銘今日接受周玉蔻節目「蔻蔻早餐」的專訪。對於長年的好友、學弟柯文哲與民進黨鬧到這麼僵。柯建銘坦言，兩人私交不錯，他也了解柯文哲。那次選對會去會面柯文哲，應該就是決定要分手了。現在說再多都為時已晚，因為不只名嘴不滿，基層也很反彈。

他表示，柯文哲是很自我中心的人，他尊重柯文哲，柯文哲也應該了解自己的艱難。他認為，大家都認為柯文哲過去幹嘛對民進黨亂罵一堆，現在情勢都不一樣了，但去檢討過去如何，也都是尾聲了。

他指出，柯文哲的個性不是誰勸有用的，這是環境、個性因素，還有其邏輯問題；很多事不要怪別人，自己最清楚，冰凍三尺非一日之寒。

他說，柯文哲很多事的判斷與別人不同，甚至認為三足鼎立還會贏，所以缺乏危機意識。他感嘆，做人不好，政治也不會好，從政還是要朋友愈多愈好，不是到處樹敵，說不定柯文哲可以成功走出不同的路。

不過柯建銘認為，要是柯文哲年底沒上，就是一個時代的過去；無法複製陳水扁落選後直攻總統的模式，因為價值典範不同，陳水扁當年的施政好、大家惋惜，還有悲情的氣氛。至於在台北市府任職的民進黨人士是否要辭職，他表示這已經是很枝節了。

他強調，既然決定自提，就一定是選真的，「打仗有假的嗎？」民進黨就是會團結，不可能分裂。