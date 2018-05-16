馬上訴最高院 柯建銘：難全身而退

前總統馬英九洩密案宣判後，立法院民進黨團總召柯建銘認為，這牽涉到數罪競合的問題，上訴最高院後改判無罪的可能性不高。（資料照）

2018-05-16 09:06

〔記者曾韋禎／台北報導〕前總統馬英九在2013年間洩露檢察總長黃世銘報告的偵查機密給行政院長江宜樺等人，昨遭台灣高院改判有期徒刑4個月。告發人、立法院民進黨團總召柯建銘認為，這牽涉到數罪競合的問題，上訴最高院後改判無罪的可能性不高。

柯建銘今日接受周玉蔻節目「蔻蔻早餐」的專訪。他表示，這個案子爆發至今5年多，對他而言是刻骨銘心。他強調，這牽涉到特偵組如何辦案、總統特務治國以及憲政體制的問題。

他強調，台北地院引述「憲法」第44條的院際調解權，這其實從來沒實施過，因為這是君主立憲的盲腸。必須在院際執掌有不清楚才需要，過去陳水扁總統為了核四停建、馬英九為了318學運，曾找過立法院長王金平，都遭到拒絕。

他指出，馬英九涉及的罪名都在3年以下，會這樣判是想像競合；未來最高院進行的是法律審，若要一條一條論，不見得有利馬英九，改判無罪可能性不高。

他解釋，本案分為2013年8月31日黃世銘去見馬、馬在9月1日再找黃來、馬請黃9月4日去看江宜樺；9月1日的教唆洩密以經無罪定讞，現在是8月31日與9月4日的部分，馬若上訴時再混一起，說不定更不利。

柯建銘認為，這顯示馬英九延續威權時期的特務治國，長期違法監聽、操作司法、介入政治；2013年8月31日黃世銘去見馬恐怕不是第一現場。他表示，8月31日還是颱風夜，馬英九應該斥退黃世銘，好好睡大覺才對，他不睡覺，開始啟動後續一連串後續的作為，正如台語俗諺，「暗暝仔不睡去當賊」。