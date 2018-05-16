持中華民國護照參觀遭拒 台男嗆辣回應秒讓聯合國官員閉嘴！

一名高姓部落客在臉書粉專上，提到日前想拿中華民國護照進入聯合國紐約總部參觀遭拒。（圖由高姓部落客授權使用）

2018-05-16 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國在國際上頻繁打壓台灣，諸如無法參與世界衛生大會（WHA），以及加拿大航空（Air Canada）將我方列入中國一省。知名高姓美食部落客也在臉書粉專上，撰寫長文訴說日前去聯合國（UN）紐約總部時，想拿中華民國護照換證入內參觀，未料卻因中國因素遭拒，氣得向工作人員理論，當場讓對方「鴉雀無聲」。

高姓部落客表示，「前幾天到聯合國紐約總部參觀，換證時我拿出了中華民國（台灣）護照遭到拒絕」，警衛堅持要求出示「中華人民共和國發行的台灣居民往來通行證（台胞證）」才能放行，即便他以「中華民國是聯合國的創始國」質疑「為何不行」，對方僅回「這是依照會員國中華人民共和國的要求，敬請見諒」，雙方為此僵持不下。

高姓部落客指出，當時心想要不調頭走人，「大不了不進去國際領地參觀聯合國總部」，不然就得提出「符合聯合國要求的證件」，但若要他「以中華人民共和國國民身份參觀聯合國，我是沒有辦法接受的」，最後他掏出「先前在美國有申請加州的身分證」，成功入內參訪。

高姓部落客提到，好不容易進入大樓，參觀一些見證歷史事件（例如：中國代表權更替）的重要會議廳，「當我拿出中華民國（台灣）護照時，便被旁邊的導覽員制止不能拿出非會員國發行的文件」，讓他忍不住反問，「我來自台灣，請問為何我們不能加入聯合國」，導覽員答覆「因為中國在聯合國亦有包含代表台灣在內的領地了」。

高姓部落客接著說，「不過你說的『那個中國政府』從成立至今都未踏上台灣島上，要怎麼代表台灣人民呢？你剛剛介紹聯合國致力拓展世界人權平等，那台灣人的人權呢？」導覽員、聯合國官員一聽瞬間「鴉雀無聲」，隨行的美國人調侃，「是啊，聯合國打壓台灣根本是個笑話」。

高姓部落客認為，對於台灣人支持的是「中華民國」或「台灣」沒有意見，但若有人說，「我們的護照上也是寫Republic of China，別人寫我們China什麼不對」時，那根本是「大錯特錯」，因為「你明明知道別人把你的國家改成China，不是你所說的『中華民國』，而是對岸的中華人民共和國，你為何還要騙自己？」

高姓部落客感嘆，加航把台灣列入中國領地，讓他既傷心又失望，「加拿大航空身為加拿大國家的載旗航空，做出這樣的選擇讓我在加拿大唸書時所學習到的自由民主、文化共存與多元包容產生很大的價值幻滅」。因此，美籍航空公司包括達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines），分別將「Taiwan, China改成Taiwan（不過青天白日滿地紅旗拿掉了）」、「Chinese Taipei改成了Taiwan」，而聯合航空（United Airlines）則是堅守「Taiwan」，讓他更覺難能可貴。

高姓部落客也在文末呼籲，「不要再對霸凌漠視了，不出聲也是一種霸凌的推手，霸凌是會傳染的」。

高姓部落客透露，當他阻擋在外時，詢問警衛原因，卻獲得「依照會員國中華人民共和國的要求」的回應。圖為聯合國位於紐約的總部大樓。（圖由高姓部落客授權使用）

高姓部落客指出，參觀全體大會廳、安理會等重要會議廳期間，「當我拿出中華民國（台灣）護照時」，再度被導覽員制止，「不能拿出非會員國發行的文件」。（圖由高姓部落客授權使用）

高姓部落客質問導覽員，「聯合國致力拓展世界人權平等，那台灣人的人權呢？」當場讓對方、一旁的聯合國官員「鴉雀無聲」。（圖由高姓部落客授權使用）

高姓部落客表示，隨行的美國人聽到他與導覽員的對話，「譏諷附和，是啊，聯合國打壓台灣根本是個笑話」。（圖翻攝自高姓部落客臉書粉專）