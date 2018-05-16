美參議員點名巴拉圭可能與台斷交 外交部：邦誼穩固

2018-05-16 08:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）昨在國會聽證會上點名台灣邦交有危機的友邦，擔憂巴拉圭可能成為下一個與台灣斷交的國家，而包括宏都拉斯與瓜地馬拉等，他質疑美國是否明確表達關切。

美國參議院外交委員會亞太小組於華府時間15日邀請國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）與國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong），針對美國在亞太領導力進行聽證會。

拉丁美洲本應是美國政治影響力居首，但中國近年大力搶進，組建「中國－拉美加勒比共同體論壇」等架構，深耕拉美，同時挖角台灣邦交國。盧比歐提問時就指出，巴拿馬與多明尼加先後與台灣斷交，他擔憂「巴拉圭可能成為下一個」，也質疑美方是否明確向宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拉圭這些國家表達美國對此的關切。

外交部今天上午對此回應表示，我政府與巴拉圭邦誼穩固，各項雙邊及技術合作推動順利，敎育及文化交流亦相當密切，感謝美國友人的正義支持與關心。外交部說，中國持續挖我牆角，圖謀我友邦，並造成東亞區域情勢不安。

外交部積極關注駐地政情發展，密切掌握相關資訊，並持續強化各項固邦作為，絕不會在北京壓力下低頭，將更積極以「踏實外交」為原則與友邦互惠共榮，並爭取台灣應有的國際地位。