台北市長選舉 民進黨選對會今將定調自提人選

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨接受電台節目主持人周玉蔻專訪，暢談參選理念。（記者羅沛德攝）

2018-05-16 07:54

北市若禮讓柯 蘇︰影響我選情

〔記者楊淳卉、郭安家、何玉華、蘇永耀／綜合報導〕民進黨選對會今將召開會議，針對是否自提台北市長人選或繼續與現任市長柯文哲合作，提出建議，再交民進黨主席蔡英文定奪；黨內高層直言，民進黨自提人選的態勢底定。民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨受訪時不諱言，若北市禮讓柯文哲，他的選情會受影響，他也請黨中央好好做決定，不要讓他選得太辛苦。

最快五月底前完成提名

民進黨決策高層原不放棄年底選戰與柯文哲合作的可能性，但綠營基層反彈日趨強烈，加上柯始終不願對民進黨拋出的合作條件做回應，民進黨已朝向自提人選佈局，與柯「正式分手」。選對會若拍板自行提名，不會在今天決定提名人選，後續還要召集黨內有意參選者，共同討論人選產生機制，最快五月底前完成提名。

蔡英文14日接受媒體專訪時，提出台北市長人選「要能和中央一起打拚、規劃台北未來願景」，黨內高層直言，「蔡總統的態度已經很清楚」，民進黨往自提人選方向佈局的態勢底定。

目前黨內有立委姚文智、前副總統呂秀蓮表態參選。姚文智昨表示，相較於柯文哲這幾年來不斷的與民進黨切割路線，誰比較能和民進黨的價值信念合作、成為台北市未來的政治理念，「就是我了。」

呂秀蓮表示，今天是柯的「宣判期」，沒意外民進黨大概會宣布自提人選，「政黨外遇到此結束」；柯如果那麼有本事就靠自己，柯從沒感謝、在乎民進黨。呂還批評，柯真正老闆是國台辦，沒有變色龍比柯P更成功、厲害。

此外，蘇貞昌被問及民進黨如果在北市禮讓柯文哲時不諱言，他的選情會受影響，所以他請黨中央好好做決定，不要讓他選得太辛苦。

至於外界點名行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊參選台北市長，蘇認為兩個都「不宜」，賴清德剛當行政院長，應讓他繼續當，不能在此時將他拉下來去選台北市長；花媽（陳菊）也是剛當總統府秘書長，兩個人參選的可能性很低。

陳菊盼民進黨創第三個可能

陳菊在昨晚播出的電視專訪中說，她接觸的忠實支持者，都希望民進黨能自己提名，她還沒碰到說「跟柯P合作很好」的人。雖然強調自己不會參選，但陳菊表示希望在北市選舉裡，民進黨創造第三個可能，不是柯文哲、也不是丁守中。