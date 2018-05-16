台北市長選舉 陳菊：基層都希望自提人選

2018-05-16 00:19

〔中央社〕明天民進黨選對會將決定台北市是否禮讓現任市長柯文哲，總統府秘書長陳菊今天說，她所接觸的忠實支持者，都希望民進黨能自己提名，她還沒碰到說「跟柯P合作很好」的人。

至於柯文哲母親何瑞英日前表示，柯文哲如果今年市長敗選，可能會參選2020的總統大選，陳菊表示，如果柯文哲參選總統，那她對蔡總統的連任會非常有信心，因為台灣社會會擇一個堅定穩定的人，「誰要參選，我們都歡迎」。

陳菊在晚間播出的三立iNEWS「鄭．知道了」節目專訪，談到台北市長選舉表示，基層的民意，不管她在南台灣或到台北，她所接觸的人，只要是民進黨忠實支持者，都會跟她說，「拜託你要跟總統說，一定要自己提名」，她接觸到的支持者都這樣。

陳菊說，她碰到的人，還沒人跟她說「跟柯P合作很好」，沒一個，至少她還沒碰到。

她表示，民進黨選對會做很多思考，各種選項都有可能，不過她覺得民進黨最在乎還是基層民意，民進黨一定知道最後怎麼做，才是符合基層民意的期待。

主持人問到，現在是否還信任台北市長柯文哲，陳菊說，她跟柯文哲沒有所謂信任、不信任。參與公共事務政治的人，一定要讓人民信賴，「我很少看到台灣的政治人物變化多端，今天說的跟明天說的不一樣，有辦法得到人民的信任。」

陳菊表示，她跟柯文哲沒有那麼深切的往來，不過，如果柯文哲當年能夠得到那麼多人支持，應該會珍惜這麼寶貴的資源跟資產。

是否向選對會提出建議，陳菊說，她已經說過，她會告訴選對會，基層對民進黨在台北市長選舉的反應。

柯文哲母親何瑞英曾說，若民進黨在台北市提名，以後雙方互不相欠，被解讀為柯文哲可能參選2020年總統，挑戰總統蔡英文。

陳菊說，任何一個要參選總統的人，面臨任何可能的挑戰，都是很自然；如果柯文哲參選，她對蔡總統的連任，會非常有信心。

她表示，台灣社會會選擇一個堅定、穩定的人，誰要參選，她都歡迎，也覺得沒有什麼，因為對民進黨而言，要看的是改革能完成多少，政績能否帶領台灣社會走出現今困境，這才是重點。至於2020年誰要來挑戰，這是他們的自由，她都尊重，沒有意見。

至於民進黨是否預測到柯文哲2020年可能的動向，陳菊表示，民進黨選對會一定有足夠的敏銳與理解，不過對民進黨來講，這不是重點；民進黨絕對不是因為怕2020年誰要來挑戰，就在這個時候先做一些預防。