馬洩密改判有罪「檢察官不得上訴」？ 學者籲高院更正

前總統馬英九洩密案改判有罪，高等法院新聞稿指出被「告得上訴，檢察官不得上訴」。（記者吳政峰攝）

2018-05-15 23:26

〔記者吳政峰、楊國文／台北報導〕高等法院15日改判前總統馬英九洩密案有罪，判決主文新聞稿第7點特別以粗體標明「被告得上訴，檢察官不得上訴」，臉書社團「新時代法律學社」引述清大科技法律研究所助理教授連孟琦看法，認為檢察官如果要為馬的利益提起上訴第三審，其實是可以的，呼籲高院更正；不過，承審的高院合議庭回應，此案中，檢察官不得上訴三審才合理，並無疑問。

馬案原為二審確定判決，但大法官去年做出752號解釋，一審無罪、二審改判有罪的案子，應至少給被告一次上訴的救濟機會，高院合議庭據此判馬可上訴，限縮檢察官上訴權利。

連孟琦認為，「刑事訴訟法」344條規定「檢察官為被告之利益，亦得上訴」，這是檢察官負有強烈客觀性義務，對被告有利或不利情形應一律注意，因此，檢察官若要為馬的利益上訴，依法有權，高院新聞稿有誤，應予澄清。

面對學者挑戰，高院合議庭回應，檢察官是因被告於一審判無罪提起上訴，二審若判被告有罪，根據釋字752號解釋意旨，是對於有罪被告希望給予一次救濟機會，才得以上訴三審，此時，檢察官不大可能希望被告再判回無罪而上訴，也不應該爭執量刑輕重而上訴三審，所以認為檢方不得上訴三審。

台北大學法律系教授李榮耕指出，實務上「檢察官不得上訴」，指的是檢方上訴不得不利於被告，換言之，若高檢認為高院判太重，仍可提起上訴，最高法院也會收案；他解釋，判決書均如此寫，若硬要挑瑕疵，只能說它「不夠精確」，但不能說它錯了。

司改國是委員、律師陳重言強調，就算之後的判決書正本也跟新聞稿一樣寫「檢察官不得上訴」，但其實釋字752號出爐後，不論被告或檢察均可為被告利益上訴，因此，被告權益不會因判決書不夠精確而受影響。