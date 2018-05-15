竹縣選情「藍色憂鬱」？藍議員要求 老人年金砍半改回全發

國民黨籍新竹縣議員林思銘焦慮「鄭家班」喊出恢復老人年金3000元等的說法，恐將對國民黨新竹縣下屆縣長參選人的選情有很大的影響。（記者黃美珠攝）

2018-05-15 21:08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政壇出現「藍色憂鬱」？國民黨新竹縣長提名作業紛擾不安，迄今欠缺帶領小雞的母雞，黨籍縣議員林思銘今天（15日）總質詢時說，民進黨提名人鄭朝方的輔選班底不僅已經就定位，還到處放話，只要當選，就將全面恢復去年初被縣長邱鏡淳減半發放的老人年金等非法定的社會福利措施，他要求邱鏡淳7月1日就率先恢復上路，以免衝擊到國民黨縣長參選人的選情。

邱鏡淳直言，如果議會同意明年度的預算編列方式，他也願意而且可以當耶誕老公公，但是編這個預算能不能兌現？那就是下屆的縣長要自求多福。

邱鏡淳還說，縣府施政輕重緩急該先做哪些，是可以大家一起研究的。選舉期間很多候選人會開很多的支票，這個過去他都做過。但是可以做得到嗎？

他任內都以量入為出為概念施政，林思銘所提的議題確實都可以列入考慮，但真正的實際面，還請大家一起體諒、務實面對縣府財政收入確實有很多的問題，「要替未來的子孫著想」。

邱鏡淳還說，他認為，為了選票而開的社會福利，這事不是很好。大家該做基本面的事情，不過因他也選過舉，所以會把林思銘的意見納入參考，只要財政扛得下的，他一定全力以赴。

邱鏡淳說，他已經責成財主單位審慎盤點縣府目前的財政狀況。近年因景氣不好，2014、和2016年總共稅收短少18億多，去年初才會不得不緊縮非法定的社會福利支出，但是學生的教科書依舊維持免費，縣府沒有打折。

現在配合中央政府的前瞻基礎建設計畫，縣府已爭取到約50多億，但是光地方的配合款要大約15億元。到底是基層的建設重要？教育重要？還是發老人年金重要？值得大家一起來思考。

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邱鏡淳認為，為了選票而開的社會福利，這事不是很好。（記者黃美珠攝）

國民黨籍縣議員林思銘（左）焦慮縣長邱鏡淳（右）緊縮老人年金額度等的政策，將衝擊下屆該黨縣長參選人的選情，邱鏡淳則回答，還是要務實看待縣府財政實際的難處。（記者黃美珠攝）