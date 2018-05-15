主導「拔管」？ 蔡碧仲：違法的事泛政治化是不對的

法務部政務次長蔡碧仲（右二）受訪談及管中閔聘任案。（記者謝君臨攝）

2018-05-15 18:17

〔記者謝君臨／台北報導〕台大校長當選人管中閔聘任案，教育部日前召開2次跨部會議；據傳，會中提出最多質疑的3人，分別是教育部長吳茂昆、台北教育大學教務長周志宏、法務部次長蔡碧仲；對此，蔡碧仲今天（15日）表示，教育部把此列為機密，他不便多談，他謹代表法務部提供專業法律意見，並提到「不能把違法的事拿來泛政治化，這是不對的」。

法務部政務次長蔡碧仲今天臨危受命，代表法務部長邱太三主持調查局全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，會後媒體詢問有關「拔管」一事，蔡碧仲回應指出，教育部把2次跨部會諮詢小組會議列為機密，除非解密，不然他不便多談，但他強調，「事實上這些都是可受公評之事」，他也確實有參與這2次會議。

媒體詢問：「是否傾向不同意聘任（管中閔）？」蔡碧仲說，他謹代表法務部，提供專業法律意見，至於同不同意聘任，他們提供有關管先生的一些事實，再參諸於有關行政程序法，以及台大校長遴選要點，做了一些評估，提供法律意見給教育部卓參。

媒體問到：「是否認為管中閔沒有適當揭露他和台灣大副董蔡明興之間的利害關係，行為具有瑕疵？」蔡碧仲回應，國人對於法律或學校規定等一般命令，有沒有嚴守規定、守不守法是一回事，至於有些社會現象似乎把違法事情認為是瑕疵，那是一種判斷，「但是不能說違法的事情，把它拿來泛政治化，這是不對的。」

蔡碧仲強調，媒體報導寫道「打管」，那是違反事實，他們僅就專業提供意見。