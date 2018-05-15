談年底選舉策略 柯市府幕僚透露：走中道

2018-05-15 17:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會明將公布是否禮讓台北市長柯文哲，或自提人選。柯文哲日前接受綠色和平電台專訪，向對聽到兩岸一家親不爽的人表示「歹勢」衍生連串風波，柯民調也因此受影響。對於選舉戰略，柯早上僅說「無招勝有招」，不過市府幕僚透露，柯文哲一路走來立場沒有改變，仍會秉持「走中道」，但若民進黨願意跟柯合作，柯是覺得沒問題，就如同柯一直以來堅持「不為短期利益犧牲長期利益，不以個人利益犧牲眾人利益」的理念。

柯文哲今早受訪時對於媒體不斷追問兩岸一家親言論，脫口「很討厭意識形態」。幕僚對此透露，柯曾在市長室會議中直言「如同我有墨綠的意識形態，但我也不會強加在其他人身上」，但當下藍營就是再拿意識形態灌輸在他身上，才會低調不願回應。

幕僚直言，柯文哲在電台節目專訪中，對聽了「兩岸一家親」論述不爽的人說「歹勢」，竟因此遭質疑態度搖擺，但該專訪是採預錄，市府難道不會評估外界的反應，重點還是在於有些事要「說明」，目的在於對綠營支持者釋出善意，柯兩岸論調並未改變，也沒有因此就在節目中說出另一套論述。

由於柯文哲昨赴議會專案報告，多位藍營議員要求柯文哲重述兩岸一家親立場，但柯不願正面回應，僅屢次說自己基調不變，事後挨批見人說人話，見鬼說鬼話。

對於明天民進黨選對會將公布是否禮讓，另位幕僚透露，柯文哲看得很開，民進黨禮不禮讓對他來說，並無太大的影響，當然能夠合作是最好的，不能合作大家就君子之爭，況且現在地方本來就有很多政策互相合作配合，難道今天民進黨自提名，以後地方中央就不合作了嗎？

該幕僚說，但是不管結果怎樣，柯文哲就是秉持「走中道」，若民進黨願意跟柯合作，柯是覺得沒問題，就如同柯一直以來堅持「不為短期利益犧牲長期利益，不以個人利益犧牲眾人利益」的理念。