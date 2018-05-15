AIT新館今夏落成 小英總統受邀預先參觀

AIT新館今夏將落成，小英總統受邀預先參觀。（取自AIT臉書）

2018-05-15 16:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今天上午受邀參觀美國在台協會（AIT）內湖新館，蔡總統率總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維與外交部長吳釗燮等國安高層一同前往參觀，美方並由AIT處長梅健華親自導覽；梅健華表示，AIT內湖新館將是美台友誼的有力象徵。

AIT內湖新館歷時將近10年，終於將於今年夏天落成。梅健華今天在AIT臉書上發布一系列照片，談及他與AIT副處長傅德恩今天上午親自接待總統、陳菊、李大維、吳釗燮與總統府副秘書長姚人多等人，導覽參觀AIT內湖新館。

梅健華表示，他很榮幸能請蔡總統到我們AIT內湖新館預先參觀，非常感謝蔡總統給予的所有協助。梅健華也說，AIT內湖新館將是美台友誼的有力象徵，現在工程一天比一天接近尾聲，他殷切期盼著今年夏天稍晚就能搬家入厝！

AIT新館今夏將落成，小英總統受邀預先參觀。（取自AIT臉書）

AIT新館今夏將落成，小英總統受邀預先參觀。（取自AIT臉書）

AIT新館今夏將落成，小英總統受邀預先參觀。（取自AIT臉書）

AIT新館今夏將落成，小英總統受邀預先參觀。（取自AIT臉書）