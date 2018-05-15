人數減值勤增！台北義交越來越「血汗」 協勤費20年沒調整

2018-05-15 16:11

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通繁忙，但交通警察長期人力吃緊，至今仍有33名缺額，多得靠義交補足人力問題，但台北市議員王鴻薇指出，台北市義交本身人數逐年下降、值勤時間逐年增加，但每小時協勤費僅200元，長達20年沒有調整，要求比照物價波動調整至少20％。警察局長陳嘉昌坦承，王鴻薇說法確實有理，會立即研議調整。

王鴻薇說，義交不僅得指揮台北市上、下班尖峰時段的繁忙交通，本身職務會面臨危險，目前只剩900多名義交，近10年義消人數減少約100人，導致全年協勤時數超過31萬小時，近10年上升約3萬多小時，她在許多場合，都碰過基層義交向她反映，義交每小時200元的協勤費已經多年沒調，這都顯示義交人數維持交通相當辛苦，應該給予合理的調整。

王鴻薇也說，她調閱資料才發現，義交協勤費竟然20年一毛都沒動過，雖然義交不是主要職業，但已跟社會物價太脫節，行政院主計總處調查，20年來的消費者物價指數漲幅高達20.98％，希望台北市警察局可以用來參考。

王鴻薇強調，她與陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭等議員將共同提案，要求台北市交通義勇警察協勤費應該因應物價及工作辛勞，重新評估調整，若以目前每年支出6300萬元預算而言，如果義交協勤費增加25％，支出最多增加1600萬元支出，事涉維持交通安全人員的權益，在預算上是可容許的範圍，市府應該儘速處理。

陳嘉昌回應，台北市交通警察大隊有調查過，包括台北市在內的六都義交協勤費，都是每小時200元沒有調整，但議員說的很有道理，議會結束後就會回去立即研議。