總統府音樂會527彰化員林登場 演出許常惠教授管弦樂名曲

總統府公共事務室主任張文蘭（右）、衛武營國家藝術文化中心準藝術總監簡文彬（左）15日主持「吾鄉風光-2018總統府音樂會」記者會，在會中展示音樂會邀請函。（記者廖振輝攝）

2018-05-15 15:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日公布年度總統府音樂會，將於5月27日下午7時至8時20分在彰化員林演藝廳登場，音樂會全長約80分鐘，取名為「吾鄉風光」，將以彰顯藝術、公益、多元等三大特色。

總統府表示，節目邀請彰化在地優秀音樂家、音樂幼苗及受刑人樂手參與演出，除呈現音樂鼓舞教化的力量之外，也結合彰化醇厚的新詩文學與獨立樂團清新曲風，交融傳統南北管音樂元素，關懷在地人文與庶民生活的同時，也展現跨界藝術的多元風貌。

總統府指出，彰化是在地詩人吳晟筆下的「吾鄉」，近年積極推動太陽光電和離岸風電，因此有「風光大縣」稱譽；今年「總統府音樂會」擷取這兩種意象，以「吾鄉風光」為主題，由衛武營國家藝術文化中心準藝術總監、國際知名指揮簡文彬擔任節目總策劃。

總統府說明，本次音樂會全長80分鐘，包括台灣交響樂團青年交響樂團將演出音樂傳奇許常惠教授兩首管弦樂作品《錦繡乾坤》以及《桃花開》，以向這位彰化出身的大師致敬；知名的優人神鼓將結合彰化監獄鼓舞打擊樂團，演出沈靜又震撼人心的鼓樂；彰化靜修國小合唱團則演唱「台灣童謠園丁」施福珍作詞譜曲的鄉土童謠；以及也是彰化子弟的歌手林助家（阿家）與獨立樂團「農村武裝青年」也將傾訴對故鄉土地的情感，共同詮釋這座已有近三百年歷史、新舊交融的古縣城彰化。

總統府說明，呼應員林古地名「圓林仔（先民昔日開墾留下圓形林地得名）」的概念，今年「總統府音樂會」視覺設計以「圓」為發想，象徵果實飽滿、人群團聚的舞台。

總統府強調，音樂會受邀賓客廣邀在地經濟弱勢兒少家庭、歷屆總統教育獎得主、新住民家庭、國立彰化特殊學校及和美實驗學校同學，以及多次受邀至各地公益演出、由視障孩子所組成的心光樂團、馬興社區少年戰鼓隊小朋友，還有致力地方公益活動的各界人士，同時也邀請友邦使節及駐台代表一同聆賞。

總統府也說，除總統府全球資訊網及總統府Youtube頻道外，包括中央廣播電台、愛樂電台、民視四季台、華視及公視網站均將全程直播。

相關影音