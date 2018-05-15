斷言民進黨不禮讓柯P 呂秀蓮：政黨外遇到此結束

2018-05-15 15:13

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨預計明天決定是否禮讓台北市長柯文哲，表態參選市長的前副總統呂秀蓮今下午搭河輪看淡水河淤積狀況，她表示，明天是柯的宣判期，沒意外民進黨大概會宣布自提人選，「政黨外遇到此結束」；柯如果那麼有本事就靠自己，柯從沒感謝、在乎民進黨。

對於柯文哲日前還找邱義仁、林錦昌牽線禮讓，呂秀蓮說，很正常，找誰她不知道，但越找名單越曝光，很有意思嗎？像她這種局外人不知那些人幫柯牽線，過去政黨外遇嘛，現在要好好處理這問題，過去促成外遇這些人一一浮現了，讓大家知道怎麼牽連；談到民進黨跟柯分手，呂表示，這是政黨倫理，她4年就說執政黨不提名，自毀立場。

呂秀蓮表示，昨天總統蔡英文的話非常含蓄，但有很深含意、也很白，台北市長要能夠跟中央執政配合的人，誰都知道過去4年柯不甩民進黨，當然不是總統說了算，總統意思是要大家一起決議，如沒有意外，明天大概宣布自提人選，立委姚文智跟她，也許其他人可進入協商。

對於近日民調趨勢顯示三腳督（三組人選），國民黨台北市長參選人丁守中可能獲勝，呂秀蓮認為，是因為丁提名身分確立，還不知道民進黨誰代表參選，「每天提一個新人選，像我完全被邊緣化掉，很多人還問我妳真會選嗎？我吃虧的地方在這裡」，所以趕快確定，民調每天換、初1、15不一樣，聽聽就好不是很可靠，柯P是迷幻藥、民調也是迷幻藥。