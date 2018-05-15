談年底選戰策略 柯打太極稱：無招勝有招

2018-05-15 15:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會明天將公布是否禮讓台北市長柯文哲，或自提人選。柯文哲今早被問及對於年底選戰有沒有什麼策略？他如今是採「無招勝有招」，每天做好自己的事情就好，並開玩笑指，「民進黨跟國民黨有的共同目標，從來不一致，終於有一件事情一致。」意指綠營與藍營將他視為共同敵人，要打敗他。

由於柯文哲昨赴市議會專案報告，「點頭」默認對民進黨自提人選心裡有底，柯今天受訪時說，不管民進黨提名不提名，無論結果如何，他還是會出來選，做好自己的事就好了。但他坦言，不管贏面大還是小，都是苦戰，選連任不該這麼辛苦。

柯文哲表示，自己也想過，可以用比較輕鬆的方式複製上次成功的選戰，一場選舉可以為台灣帶來新的文化，像是自己的市政運作方式，人家說你破壞現有政治生態，因為過去有一套政商生態，柯文哲來什麼都跟人家不一樣。

「人家說水清無魚，柯文哲在的地方，幾乎大家都活不下去」，至於這樣子對他到底好還是不好？柯則說，對他沒有好還是不好，對市民是好的，因為這對既有政治生態是個很大的破壞，「我們這種運作方式會讓大家很痛苦。」若民進黨自提人選，是否有任何戰略？柯表示，無招勝有招，每天做好自己的事情啊。

他也說，至今他還沒設選舉帳戶、成立競選總部與發傳單，「我老是在想，一場選舉是不是給台灣帶來新的政治文化」，在台灣現行社會要做自己真的很困難，「有一道規則，叫破壞性的創新，永遠要有一個新的思維進來，改變社會」，他說，創新失敗率本來就很高，所以他會盡力。

不過柯文哲直言，他無法理解民進黨的戰略邏輯，「不禮讓柯文哲，難道要禮讓丁守中」，並開玩笑，若確定國民黨、民進黨和他共同競爭，「民進黨跟國民黨有的共同目標，從來不一致，終於有一件事情一致。」意指綠營與藍營將他視為共同敵人，要打敗他。