馬英九洩密被改判4月 受惠大法官752號解釋獲准上訴

2018-05-15 13:23

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九被訴洩密等案，一審雖獲無罪，高等法院今轉改判他4月徒刑，馬因受惠大法官釋字752號解釋，應給輕罪被告初次被判有罪者，至少一次上訴機會，立院亦展開修法，馬因此獲准得上訴三審力拼翻盤機會。馬辦已表示，上訴到底。

馬英九是被檢方指控於2013年8月在位時，將時任檢察總長黃世銘洩漏給他的偵查機密，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，後來還指示黃世銘將相關機密文件交給江，涉及洩密等罪。

台北地院獨任法官唐玥認為，馬是依據憲法賦予總統「院際調解權」，處理因應可能爆發的「院與院之間爭執」，雖有洩密行為，但有「阻卻違法事由」，判馬無罪。檢方不服上訴高院。

高院今逆轉改判馬觸犯洩密等罪，判4月，可易科罰金12萬。由於馬英九涉及罪名是最重本刑3年以下的輕罪，二審即定讞，但去年7月出爐的大法官釋字第752號解釋，讓像馬這種「一審無罪、二審改判有罪」的輕罪被告，還可以上訴三審，立院也展開修法，以保障訴訟權益，此案中，馬因此受惠還可以上訴三審。

馬英九並非大法官釋字第752號解釋的唯一受益者，較受矚目的案件，包括基隆市議會前議長黃景泰被控違法收受「購物站天后」張雅琍500萬元政治獻金案，原本一審判黃無罪，高等法院去年8月逆轉改判他6月徒刑，得易科罰金18萬元，黃也因此得以上訴。