鹿港鎮長的下一步？黃振彥這樣說‧‧‧

2018-05-15 13:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港鎮長黃振彥的下一步？黃振彥今天在鹿港公會堂舉行就職6週年的政績發表會，由於黃振彥即將卸任，各界對於他未來動向都非常關心；黃振彥強調，他目前最重要的事就是把鎮長工作「做好」、「做滿」，並全心全力輔選縣長魏明谷「連任成功」。

黃振彥原本經營工廠，一路從鹿港鎮代表、縣議員，再參選鹿港鎮長，也是鹿港鎮第一位的民進黨縣議員，也是第一位民進黨鎮長；在2012年時，因為前任鎮長王惠美當選鹿港與和美區立委，鹿港鎮隨即進行鎮長補選，黃振彥高票當選，也順利連任成功。

由於黃振彥擔任鹿港鎮長任滿，即將在年底卸任，身兼民進黨彰化縣黨部主委的職務，因為不再參選，也即將交棒， 黃振彥的夫人楊妙月將以民進黨身分來參選鹿港區縣議員，各界都關心黃振彥在卸下鎮長後，會不會「更上一層樓」？

面對各界的關心，黃振彥強調，他的鎮長任期到年底，還有半年多的時間，將會持續推動鹿港國家歷史風景區的建設工作；目前他最重要的事，就是做好鎮長工作，還有幫助縣長魏明谷連任成功。

縣長魏明谷今天也來力挺黃振彥，強調在縣府與鎮公所團隊的合作下，鹿港國家歷史風景區已從6年60億又加碼到了6年75億，可見中央對彰化縣及鹿港的重視，就是要擦亮鹿港品牌，重振二鹿風華。