馬洩密案逆轉改判有罪 法律學者：判決恰當

2018-05-15 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九卸任後被訴洩密，台北地院認為馬雖有洩密行為，但依憲法賦予總統的「院際調解權」判他無罪；高等法院今依通保法、洩密罪、個資法等3罪改判馬4月徒刑，得易科罰金12萬元。高雄大學政治法律系教授廖義銘認為，從實務上來看法院判決恰當，因為此案件本就不屬「院際調解權」。

根據《聯合報》報導，廖義銘表示，當時是總統府與立法院長在進行政治鬥爭，身為元首的馬英九在該狀況下掌握監聽資訊卻洩漏給他人，進而攻擊同黨政敵，雖然總統認為王金平和柯建銘有關說嫌疑，但不能因此就成為行使洩密或使用秘密職權的理由。

廖義銘強調，國家檢調系統若聽命於總統，對台灣憲政會造成很大的破壞，而整起洩密件事中，是府院之間爭議，本來就不屬於院際爭議調解範疇，依憲法精神，總統權力應受到約束限制。

針對此案，高院認為馬英九在2013年8月31日經黃世銘口頭報告「專案報告」後，沒有一項有關行政院、立法院、司法院、考試院、監察院等5院聯繫事項；且柯建銘在「全民電通案」中是否有罪或有無關說，屬司法院與監察院等權責機關職權，無關總統職權，因此馬不能以本案涉及「院際調解權」抗辯。

柯建銘委任律師曾勁元認為，此案並不在行使「院際調解權」範圍內，馬英九身為總統，知法犯法，且違反憲法的規定屬情節重大，如今遭改判是「罪有應得」。