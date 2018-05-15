台灣中階人才缺12萬 政院訂特別法放寬永久居留

行政院長賴清德（左四）、國發會主委陳美伶（左五）及相關部會官員今出席「新經濟移民法規劃重點記者會」記者會。（記者黃耀徵攝）

2018-05-15 13:01

〔記者李欣芳／台北報導〕根據行政院統計，台灣中階技術人力缺工達12萬人，行政院今天宣布「新經濟移民法草案」規劃重點，其中瞄準留用外籍中階技術人才，在不影響國內就業和薪資水準前提下，優先留用在台多年的僑外生和在台工作多年的中階技術人才，國發會副主委高仙桂表示，「新經濟移民法」具特別法性質。

行政院也規劃未來直接引進中階外籍技術人力，但在草案中僅訂定日出條款，由行政院另行公布實施日期。國發會主委陳美伶表示，直接引進中階外籍技術人力，是界定為補充人力性質，並未要替代本國勞工，因此暫時不會引進，將訂日出條款。

行政院長賴清德上午主持「新經濟移民法規劃重點記者會」。他表示，提出新經濟移民法草案，是要在不影響台灣人就業機會與薪資水準前提下，解決產業發展的人才跟人力缺口，以及少子化衍生的人口危機問題，放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代等四大類取得永久居留的條件。

賴清德指出，新經濟移民法中的全新項目，是針對中階外籍技術人力的規範，這包括3類人才，1是台灣求學畢業的僑外生，2是在台工作一段時間的中階技術人力，要為他們開一條留在台灣的路，第3則是對新聘的外籍中階技術人力進行規範。

賴揆指出，為避免衝擊台灣薪資水準，中階外籍技術人力要取得永居資格，都以薪資作為門檻，月薪要達到平均總薪資70分位。產業人力方面，技術員、助理專業人員或機械操作及組裝人員等，月薪門檻為4萬1393元；社福人力方面，健康照顧人員，則要達到長照2.0照服員月薪3萬2000元，目的是希望取得平衡，降低對台灣勞動市場的衝擊。

陳美伶表示，中階外籍技術人力的在台工作資格條件，將薪資水準列為基本門檻，通過後對華語能力、工作經驗等條件採評點制，另將訂定產業別配額及總量管制。在台連續居留滿7年、平均達每年183天，就可獲得永久居留。