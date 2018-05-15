馬英九2審雖辯無罪 高院4點打臉改判有罪

2018-05-15 12:45

〔記者溫于德／台北報導〕前總統馬英九卸任後被訴洩密，高院今逆轉一審判決結果，改依刑法洩密罪、違反通保法、個人資料保護法等3罪從一重論處，判馬4月徒刑，得易科罰金，仍可上訴；高院稍早也透過新聞稿明確講出有罪四點、打臉馬英九。

首先，馬英九雖辯稱，司法關說案雖經時任檢察總長的黃世銘告知後認為是「行政不法」非「刑事不法」，主觀上並無洩密故意；且黃世銘與江宜樺及羅智強在另案同樣也辯是「行政不法」，但高院調查後拒絕採信「行政不法」說法。

第二，高院也認為，馬英九在2013年8月31日經黃世銘口頭報告「專案報告」後，沒有一項有關行政院、立法院、司法院、考試院、監察院等5院聯繫事項；且柯建銘在「全民電通案」中是否有罪或有無關說，屬於司法院與監察院等權責機關職權，無關總統職權，因此馬不能以本案涉及「院際調解權」抗辯。

第三，馬英九在2013年8月31日電召江宜樺、羅智強到官邸時，轉述相關偵查秘密、通訊監察秘密及柯建銘個資，並非為解決閣員政治問題。

第四，時任總統的馬英九，同時具有刑法及公務員服務法所認定的公務員身分，因此仍應遵守相關法律規定，否則，國家機關行政權均可在無法律指示或授權，甚至非其職權範圍內之事項情況下，只要藉口「行政特權」，就能成為恣意破壞「法治國」的具體手段，民主憲政保障人權核心價值將被破壞殆盡。