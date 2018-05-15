駁斥「院際調解權」 高院指一審認事用法不當

2018-05-15 12:21

〔記者黃捷、張文川／台北報導〕前總統馬英九被訴洩密，台北地院以總統的「院際調解權」為馬英九脫罪，但高等法院認為，馬洩漏的內容根本無關5院間的職權行使，駁斥北院認事用法不當，遂撤銷原判決，改判4月徒刑，得易科罰金。

前總統馬英九被控在「九月政爭」前期洩漏偵查中秘密，今高等法院推翻一審無罪認定，改判有罪，合議庭考量他的侵害程度和情節，比始作俑者、前檢察總長黃世銘輕微，因此刑度比黃世銘低，只判刑4月。

檢方調查，2013年8月31日晚間，時任檢察總長黃世銘向馬英九面報，處理時任立法院長王金平、立委柯建銘涉司法關說案，馬再將偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強。

北院雖認定馬洩密，但搬出總統專屬「院際調解權」，當時因行政、立法院有侵害司法獨立之虞，情況符合阻卻違法事由，依法不罰，且檢方舉證不足，去年8月判馬無罪。

高院駁斥地院「院際調解權」認定

但高院認為，馬身為總統，具有公務員身分，依「公務員服務法」規定，他有絕對保守政府機關機密的義務，江宜樺、羅智強當時身分與偵查犯罪、國會自律毫無關聯，馬因總統職務獲悉的監察通訊及柯建銘個人資料，也無關「院際調解」，透露給江、羅，當然算是洩密。

馬英九洩密不止一件

此外，馬英九在得知貪污法官陳榮和案、全民電通案、高檢署檢察官林秀濤偵訊內容、立委柯建銘的通訊監察內容，明知依法不得洩漏，竟未能恪遵法紀，輕率予以洩漏，身為民主法治國之元首，顯然不足為表率，自有可議。

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