小英爭取僑界支持「越被打壓越要用價值說服世界」

2018-05-15 11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑務委員會議今天上午開幕，總統蔡英文出席致詞，向僑委說明台灣推動經濟轉型與民主深化的改革方向。總統也特別提及，台灣越是被打壓，越要向國際社會傳達，台灣對民主、自由與和平的決心，請僑界幫忙傳達，讓台灣用價值說服世界。

僑務委員會議今於在台北圓山飯店進行開幕儀式，今年主軸為「投資台灣」，僑委會為支持國內新創事業拓展國際市場，也於今明兩天在圓山飯店會場設置15個策展攤位，安排生技醫療、電子資訊、環保綠能、物流、電商與文創等新創事業展示，讓返台的全球僑委參觀，媒合國內外商機合作。

蔡總統今天上午出席僑務會議，致詞時感謝僑界的溫暖支持，也說到台灣雖然不大，但因五湖四海都有僑民，僑民就是國力的延伸，僑領推動國民外交展現出豐碩成果，厚植國家實力。蔡總統也特別向僑委們說明，台灣正經歷重要改革，僑民在改革階段也扮演重要角色，盼僑界繼續給予支持。

總統提及數個重要改革方向，第一為經濟面，透過五加二產業創新計畫與前瞻基礎建設，望推動台灣產業升級轉型。總統說，3、4月失業率是18年來同期最低，台灣股市也維持萬點成績，期待僑委幫台灣經濟「再加一把勁」，連結海外人脈，擴大投資台灣。

第二個改革方向則是持續深化台灣民主與法治，總統說明司法改革、政黨法、公投法與轉型正義，並強調這些民主經驗是台灣和世界交朋友時「最珍貴的本錢」。總統接著說，台灣越是被打壓，越要向國際社會傳達，台灣對民主、自由與和平的決心，請僑界幫忙傳達，讓台灣「用價值說服世界」。

總統也說，外交方面政府透過推動踏實外交，與友邦及非邦交國推動更多具體合作計畫，也透過新南向政策和東協與南亞展開經貿文化等交流。總統表示，在全球情勢快速變化當中，台灣有很好條件能為世界帶來更多貢獻，能夠用實力贏得國際社會尊敬，而在推動創新與深化民主過程中，「僑胞力量不可或缺」，希望僑委繼續支持台灣。

僑委會委員長吳新興致詞時則強調，僑委會以爭議最小化、資源最大化與僑社參與年輕化等主軸，作為政策重點。吳新興再次向僑委們說，只要支持中華民國自由民主台灣的核心，就都是僑委會服務對象，此次會議規劃進行新創事業展示，希望協助台灣新創事業拓展海外商機，蔡總統致詞後也參觀展覽，並與約200位僑委一同合照。