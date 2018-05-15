游錫堃相挺！出任蘇貞昌榮譽主委

2018-05-15 11:34

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人確定由蘇貞昌出線後，地方仍有部分雜音，擔心蘇貞昌偏心，只挺自己派系的議員，蘇貞昌今天在廣播節目受訪表示「過慮了！」他當縣長的時候都能不分黨派、公平對待議員，現在跟黨內各派系議員都是為同一個理念、目標奮鬥，且支持游錫堃的議員陳啟能，週五將舉辦問政說明會，他也會參加。

除了證實陳菊將出任競選總部主委，蘇貞昌表示，游錫堃也答應擔任榮譽主任委員，也賣力的請支持者一起支持他，兩人從省議員第一天走入政壇就一起到現在，雖不是肝膽相照，但都是真性情的人，難免會有一些不同看法，但我們知道團結才能勝選。

挺游大將中的立委高志鵬對深澳電廠有意見，被質疑是因為蘇貞昌跟賴清德的新潮流系合作，而有所不滿，蘇貞昌說，民進黨的人在初選的時候用盡各種力量爭取，可是等到決定了，大家團結一致。高志鵬也是這樣，一定是盡力的，他有甚麼意見提出來，我們也尊重。

蘇貞昌說，自己當縣長時都不分黨派，當年的台北縣議會全部65席，民進黨才16席，國民黨多很多，但推動的計畫都能順利通過，就是議員知道他做事情不分黨派，而且很公平；競選連任時，許多國民黨、親民黨的、新黨的都支持他。

他說，當時支持游錫堃院長的議員陳啟能，後天就要在三重區三和國中舉辦向頭家報告問政說明會，也邀請他一起去出席，現在黨內不管什麼派系，現在都是為同一個理念、同一個目標在奮鬥。