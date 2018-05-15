外交部新聞稿多次出包 連友邦總理名字都拼錯

外交部發布新聞稿多次出包。（翻攝自外交部新聞稿）

2018-05-15 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕我南太友邦吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）來台訪問，總統今上午將接見。外交部上週發布新聞稿歡迎索本嘉，但竟把索本嘉英文名字拼錯，將「Enele」誤植為「Elene」，貽笑大方。事實上，外交部近來對外發布新聞稿多次出錯，除了友邦總理名字拚錯、也誤植外國駐台館處英文名，斷交英文新聞稿中也出現事實錯誤。

吐瓦魯總理索本嘉正訪問台灣今將與蔡英文總統見面，但外交部11日所公布的新聞稿中，竟然將索本嘉英文名字中「Enele」錯誤拼成「Elene」。該新聞稿發布兩小時後，外交部才在媒體反映下，緊急更正官網新聞稿；但以往類此錯誤，外交部會迅速通知媒體更正，此次也沒有寄發更正版。

另，我與多明尼加於本月1日斷交時，外交部長吳釗燮臨時召開記者會，會中指出多國「自2016年底起兩度與中國進行建交談判」；但外交部英文新聞稿卻寫「多國總統梅迪納自2016年起兩次前往中國談判外交關係（Since 2016, President Medina has made two trips to China for talks on establishing diplomatic ties.）」，與中文版敘述明顯有出入。且經查證，多國是兩度在第三國與中國進行建交談判，並非在中國，顯見英文新聞稿內容出錯。

錯誤不只這兩處，歐洲經貿辦事處（EETO）與外交部於本月9日舉行「台歐盟關係三十年回顧與前瞻論壇」，外交部也在新聞稿中把歐洲經貿辦事處英文名稱「European Economic and Trade Office」寫成「European Economic and Cultural Office」，把「Trade（貿易）」誤植為「Cultural（文化）」，同樣在媒體告知後更正。